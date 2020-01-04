Gezgin çift Aslı Turanlı ile DJ aşkı Ilias Valeron'un Dubai tatili sürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün de baş başa aşk tazelediği Yunan sevgilisiyle denize karşı böyle romantik pozlar verdi. Gezgin çift Aslı Turanlı ile DJ aşkı Ilias Valeron'un Dubai tatili sürüyor. Güzel oyuncu, önceki gün de baş başa aşk tazelediği Yunan sevgilisiyle denize karşı böyle romantik pozlar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.