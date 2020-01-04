Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.01.2020
  • Gazete

aşıkları! ile aşkı 'un Dubai tatili sürüyor

Gezgin çift ile aşkı 'un tatili sürüyor. oyuncu, önceki gün de baş başa aşk tazelediği Yunan sevgilisiyle denize karşı böyle romantik pozlar verdi.

Dubai aşıkları
Gezgin çift Aslı Turanlı ile aşkı Ilias Valeron'un Dubai tatili sürüyor. oyuncu, önceki gün de baş başa aşk tazelediği Yunan sevgilisiyle denize karşı böyle romantik pozlar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDubai aşıkları! Aslı Turanlı ile DJ aşkı Ilias Valeron'un Dubai tatili sürüyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri