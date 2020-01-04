Ateş’in kırpık kızı! Ceyda Ateş'ten gülümseten paylaşım...

Ceyda Ateş'ten gülümseten paylaşım... Geçtiğimiz günlerde ABD'deki evine dönen oyuncu, minik Gine domuzuna da kavuştu. Ateş, sevimli dostuyla bu neşeli kareye 'Kırpık kızım' notu düştü. Ceyda Ateş'ten gülümseten paylaşım... Geçtiğimiz günlerde ABD'deki evine dönen oyuncu, minik Gine domuzuna da kavuştu. Ateş, sevimli dostuyla bu neşeli kareye 'Kırpık kızım' notu düştü.
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