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Ateş’in kırpık kızı! Ceyda Ateş'ten gülümseten paylaşım...

Ceyda Ateş'ten gülümseten paylaşım... Geçtiğimiz günlerde 'deki evine dönen oyuncu, minik Gine domuzuna da kavuştu. Ateş, sevimli dostuyla bu neşeli kareye "Kırpık kızım" notu düştü.

Ateş’in kırpık kızı
Ceyda Ateş'ten gülümseten paylaşım... Geçtiğimiz günlerde 'deki evine dönen oyuncu, minik Gine domuzuna da kavuştu. Ateş, sevimli dostuyla bu neşeli kareye "Kırpık kızım" notu düştü.

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