Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.01.2020
  • Gazete

18 bin TL’lik sıcak su torbası

Dünyaca ünlü moda markası Chanel, 90'lı yıllarda piyasaya sürdüğü çantasıyla yine gündeme geldi. Markanın sıcak su torbasının üzerine deriyle süslenen bu çantası, tam 3 bin dolar yani yaklaşık 18 bin TL... 2020'de yeniden moda haline geleceği açıklanan bu çantayı Türkiye'deki birçok ünlü isim ve sosyetikte görmeye de hazır olun!

18 bin TL’lik sıcak su torbası
Dünyaca ünlü moda markası Chanel, 90'lı yıllarda piyasaya sürdüğü çantasıyla yine gündeme geldi. Markanın sıcak su torbasının üzerine deriyle süslenen bu çantası, tam 3 bin dolar yani yaklaşık 18 bin TL... 2020'de yeniden moda haline geleceği açıklanan bu çantayı Türkiye'deki birçok ünlü isim ve sosyetikte görmeye de hazır olun!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri18 bin TL’lik sıcak su torbası
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri