18 bin TL’lik sıcak su torbası Dünyaca ünlü moda markası Chanel, 90'lı yıllarda piyasaya sürdüğü çantasıyla yine gündeme geldi. Markanın sıcak su torbasının üzerine deriyle süslenen bu çantası, tam 3 bin dolar yani yaklaşık 18 bin TL... 2020'de yeniden moda haline geleceği açıklanan bu çantayı Türkiye'deki birçok ünlü isim ve sosyetikte görmeye de hazır olun!

Dünyaca ünlü moda markası Chanel, 90'lı yıllarda piyasaya sürdüğü çantasıyla yine gündeme geldi. Markanın sıcak su torbasının üzerine deriyle süslenen bu çantası, tam 3 bin dolar yani yaklaşık 18 bin TL... 2020'de yeniden moda haline geleceği açıklanan bu çantayı Türkiye'deki birçok ünlü isim ve sosyetikte görmeye de hazır olun! TÜM MANŞETLER