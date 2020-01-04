18 bin TL’lik sıcak su torbası

Dünyaca ünlü moda markası Chanel, 90'lı yıllarda piyasaya sürdüğü çantasıyla yine gündeme geldi. Markanın sıcak su torbasının üzerine deriyle süslenen bu çantası, tam 3 bin dolar yani yaklaşık 18 bin TL... 2020'de yeniden moda haline geleceği açıklanan bu çantayı Türkiye'deki birçok ünlü isim ve sosyetikte görmeye de hazır olun!
- Saklambaç
- 04.01.2020
- Gazete
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