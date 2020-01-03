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  • 03.01.2020
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Hepinizi öpüyoruz

Meryem Uzerli, yılbaşını Almanya'da geçirdi. Sevimli kızı Lara ile kurdelalı taç takan oyuncu, bu güzel kareyi "Hepinizi öpüyoruz" notuyla Instagram'a yükledi.

Hepinizi öpüyoruz
Meryem Uzerli, yılbaşını Almanya'da geçirdi. Sevimli kızı Lara ile kurdelalı taç takan oyuncu, bu güzel kareyi "Hepinizi öpüyoruz" notuyla Instagram'a yükledi.

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