Meryem Uzerli, yılbaşını Almanya'da geçirdi. Sevimli kızı Lara ile kurdelalı taç takan oyuncu, bu güzel kareyi 'Hepinizi öpüyoruz' notuyla Instagram'a yükledi. Meryem Uzerli, yılbaşını Almanya'da geçirdi. Sevimli kızı Lara ile kurdelalı taç takan oyuncu, bu güzel kareyi 'Hepinizi öpüyoruz' notuyla Instagram'a yükledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.