Ece Erken'in başı sapığıyla dertte! Dün canlı yayında konuşan Erken, can güvenliğininin olmadığını belirtti. Yaşadığı korku yüzünden okunan güzel sunucu, şunları söyledi:
"Erdal Ç. isimli şahıs, birkaç ay önce stüdyoya geldi. Korkudan evimi değiştirdim. Bana 'Ölen Sabancılar'ı düşün. Kameraları vardı; ama ofislerinde öldürüldüler" diyen şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım."
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