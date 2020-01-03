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  • 03.01.2020
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'in kabusu döndü! "Can güvenliğim yok!"

Birkaç aydır Erdal Ç. adlı şahıs tarafından taciz edildiğini iddia eden sunucu , ölümle tehdit edildiğini söyleyip ‘Can güvenliğim yok!’ dedi.

Kabusu döndü!

Ece Erken'in başı sapığıyla dertte! Dün canlı yayında konuşan Erken, can güvenliğininin olmadığını belirtti. Yaşadığı korku yüzünden okunan güzel sunucu, şunları söyledi:

"Erdal Ç. isimli şahıs, birkaç ay önce stüdyoya geldi. Korkudan evimi değiştirdim. Bana 'Ölen Sabancılar'ı düşün. Kameraları vardı; ama ofislerinde öldürüldüler" diyen şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım."

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