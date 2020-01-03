Ece Erken'in başı sapığıyla dertte! Dün canlı yayında konuşan Erken, can güvenliğininin olmadığını belirtti. Yaşadığı korku yüzünden okunan güzel sunucu, şunları söyledi:

"Erdal Ç. isimli şahıs, birkaç ay önce stüdyoya geldi. Korkudan evimi değiştirdim. Bana 'Ölen Sabancılar'ı düşün. Kameraları vardı; ama ofislerinde öldürüldüler" diyen şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım."