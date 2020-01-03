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  • 03.01.2020
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Dünyaca ünlü etçi Nusret Dubai Kralı 'a elleriyle et yedirdi

Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, 2020'ye Dubai'deki restoranında girdi. Yılbaşı gecesi patlama yapan ve hasılatı bavullarla taşıtan Türk şef, önceki gün de Dubai Kralı 'a elleriyle et yedirdi...

Krallara layık

Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, 2020'ye Dubai'deki restoranında girdi. Yılbaşı gecesi patlama yapan ve hasılatı bavullarla taşıtan Türk şef, önceki gün de Dubai Kralı 'a elleriyle et yedirdi...

KAZAK DA SATIYOR
Nusret, üzerinde fotoğrafının olduğu kazağını da satışa çıkardı. Müşteriler, kazaklarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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