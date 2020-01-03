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  • 03.01.2020
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Candan kutlama

Başarılı müzisyen , yeni yılın ilk günü oyuncu eşi ile böyle baş başa selfie yaptı. Bonomo ve eşi, bu kareyle de takipçilerine "Mutlu yıllar" diledi.

Candan kutlama

Başarılı müzisyen Can Bonomo, yeni yılın ilk günü oyuncu eşi Öykü Karayel ile böyle baş başa selfie yaptı. Bonomo ve eşi, bu kareyle de takipçilerine "Mutlu yıllar" diledi.

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