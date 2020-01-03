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  • 03.01.2020
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, Suyabatmaz Ailesi’ni suya batırdı! Hepsini sildi...

Güzel sunucu , Suyabatmaz Ailesi’ni suya batırdı. Berk Suyabatmaz’la boşandıktan sonra sosyal medyada takipleşmeyi sürdüren Esmersoy, eski kayınvalidesi ’ın ardından eski eltisi ’ı da sildi...

Yeni yıl temizliği

Önceki gün Saba Tümer ve Demet Evgar gibi isimleri takipten çıkaran Burcu Esmersoy, sosyal medyada temizlik yaptı. Esmersoy, geçen ay eski kayınvalidesi Nuray Suyabatmaz'ı Instagram'da silerek şaşırtmıştı. Ünlü sunucu, sosyal medyadaki temizliği yeni yılın ilk gününde de sürdürdü. Esmersoy, önceki gün takip listesini sildi süpürdü.

Eski eşinin şimdiki aşkı Berrak Tüzünataç ile takipleşmeyi sürdüren Esmersoy, Suyabatmaz Ailesi'ni maziye gömdü. Sunucu, eski eşinin kardeşi Alican Suyabatmaz'la eşi Miryam Suyabatmaz'ı takipten çıkarıp Suyabatmaz Ailesi'yle tüm bağını kopardı.


Esmersoy'un takip ettiği Berrak Tüzünataç, 2019'un son günü Berk Suyabatmaz'la bu kareyi paylaşıp aşkını ilan etmişti.


Nuray Suyabatmaz, eski gelinini takibi sürdürüyor.

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