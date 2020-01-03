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  • 03.01.2020
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Bu film bir başka!

1960'ların İstanbul'undan günümüz Ankara'sına uzanan ""nin fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen film, 31 Ocak 2020'de vizyonda izleyiciyle buluşacak.

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