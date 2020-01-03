Bu film bir başka!

1960'ların İstanbul'undan günümüz Ankara'sına uzanan "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen film, 31 Ocak 2020'de vizyonda izleyiciyle buluşacak.
1960'ların İstanbul'undan günümüz Ankara'sına uzanan "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen film, 31 Ocak 2020'de vizyonda izleyiciyle buluşacak.
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