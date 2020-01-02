Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.01.2020
  • Gazete

Sempatik oyuncu yılbaşında yüzleri güldürdü

Sempatik oyuncu , yine yüzleri gülümsetti. Yılbaşı akşamında kedisi ve Noel baba maskotuyla poz veren Arıkan, bu güldüren paylaşımının altına da şu notu düştü: "Yılbaşını ailemle geçiriyorum.️ Sizi seviyorum, çok mutlu olun e mi?"

Ailesiyle baş başa!

Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine yüzleri gülümsetti.

Yılbaşı akşamında kedisi ve Noel baba maskotuyla poz veren Arıkan, bu güldüren paylaşımının altına da şu notu düştü: "Yılbaşını ailemle geçiriyorum.️ Sizi seviyorum, çok mutlu olun e mi?"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSempatik oyuncu Enis Arıkan yılbaşında yüzleri güldürdü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri