Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine yüzleri gülümsetti.

Yılbaşı akşamında kedisi ve Noel baba maskotuyla poz veren Arıkan, bu güldüren paylaşımının altına da şu notu düştü: "Yılbaşını ailemle geçiriyorum.️ Sizi seviyorum, çok mutlu olun e mi?"