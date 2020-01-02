Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine yüzleri gülümsetti.
Yılbaşı akşamında kedisi ve Noel baba maskotuyla poz veren Arıkan, bu güldüren paylaşımının altına da şu notu düştü: "Yılbaşını ailemle geçiriyorum.️ Sizi seviyorum, çok mutlu olun e mi?"
Sempatik oyuncu Enis Arıkan, yine yüzleri gülümsetti.
Yılbaşı akşamında kedisi ve Noel baba maskotuyla poz veren Arıkan, bu güldüren paylaşımının altına da şu notu düştü: "Yılbaşını ailemle geçiriyorum.️ Sizi seviyorum, çok mutlu olun e mi?"
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