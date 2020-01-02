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  • 02.01.2020
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aşkı 'nun hediyesi pembe gorili yanından ayırmadı

Sevgilisi  ile yeni yılı Monaco'da karşılayan 'un keyfine diyecek yok... Model, aşkının kendisine hediyesi olan pembe gorili yanından ayırmadı.

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