Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile yeni yılı Monaco'da karşılayan Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok... Model, aşkının kendisine hediyesi olan pembe gorili yanından ayırmadı.
Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile yeni yılı Monaco'da karşılayan Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok... Model, aşkının kendisine hediyesi olan pembe gorili yanından ayırmadı.
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