Etçi Nusret Gökçe, tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen haline geldi. 2020'ye camide dua ederek giren Nusret'in, Dubai'deki restoranının hasılatı da yeni yılda rekor kırdı. Dün valize konulan parayı, iki güvenlik görevlisi taşıdı.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Nusret, altına "Çok ağır" yazdı.



Nusret'in Dubai'deki camiden yaptığı paylaşım, 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.