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  • 02.01.2020
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eşi ile yeni yılda kamp yaptı

Tam bir doğa aşığı olan , yine şaşırtmadı. Oyuncu, eşi ve arkadaşlarıyla yeni yılda kamp yaptı. Arazi aracıyla İzmir Urla'daki kamp alanına giden Tatlıtuğ, arkadaşlarına mangal ziyafeti yaşattı.

Kampçı Kıvanç

Tam bir doğa aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, yine şaşırtmadı. Oyuncu, eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla yeni yılda kamp yaptı.

Arazi aracıyla İzmir Urla'daki kamp alanına giden Tatlıtuğ, arkadaşlarına mangal ziyafeti yaşattı.

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