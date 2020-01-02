Tam bir doğa aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, yine şaşırtmadı. Oyuncu, eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla yeni yılda kamp yaptı.
Arazi aracıyla İzmir Urla'daki kamp alanına giden Tatlıtuğ, arkadaşlarına mangal ziyafeti yaşattı.
Tam bir doğa aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, yine şaşırtmadı. Oyuncu, eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla yeni yılda kamp yaptı.
Arazi aracıyla İzmir Urla'daki kamp alanına giden Tatlıtuğ, arkadaşlarına mangal ziyafeti yaşattı.
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