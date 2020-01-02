Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.01.2020
  • Gazete

Bir Demet paylaşım

, yeni yılı eşi ile birlikte karşıladı. Şener, eşiyle de aşk pozları vererek aşkını ilan etti. Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan çocukları Ömer ve İrem ise 2020'ye babalarıyla "Merhaba" dedi...

Bir Demet paylaşım

, yeni yılı eşi ile birlikte karşıladı. Şener, eşiyle de aşk pozları vererek aşkını ilan etti.

Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan çocukları Ömer ve İrem ise 2020'ye babalarıyla "Merhaba" dedi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBir Demet paylaşım
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri