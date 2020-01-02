Bir Demet paylaşım

Demet Şener, yeni yılı eşi Cenk Küpeli ile birlikte karşıladı. Şener, eşiyle de aşk pozları vererek aşkını ilan etti.
Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan çocukları Ömer ve İrem ise 2020'ye babalarıyla "Merhaba" dedi...
Demet Şener, yeni yılı eşi Cenk Küpeli ile birlikte karşıladı. Şener, eşiyle de aşk pozları vererek aşkını ilan etti.
Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan çocukları Ömer ve İrem ise 2020'ye babalarıyla "Merhaba" dedi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.