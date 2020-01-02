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  • 02.01.2020
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Aşka geldiler

BerrakTüzünataç ve Berk Suyabatmaz, yeni yılı Yunanistan'da karşıladı. İkili, Atina'ya giderken de sosyal medyadaki birlikte ilk paylaşımlarını yapıp kural bozdu.

Aşka geldiler
BerrakTüzünataç ve Berk Suyabatmaz, yeni yılı Yunanistan'da karşıladı. İkili, Atina'ya giderken de sosyal medyadaki birlikte ilk paylaşımlarını yapıp kural bozdu.

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