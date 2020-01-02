Aşka geldiler

BerrakTüzünataç ve Berk Suyabatmaz, yeni yılı Yunanistan'da karşıladı. İkili, Atina'ya giderken de sosyal medyadaki birlikte ilk paylaşımlarını yapıp kural bozdu. BerrakTüzünataç ve Berk Suyabatmaz, yeni yılı Yunanistan'da karşıladı. İkili, Atina'ya giderken de sosyal medyadaki birlikte ilk paylaşımlarını yapıp kural bozdu.
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