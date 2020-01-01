

Yıl boyunca okuyucularına en flaş haberleri vermek için gece-gündüz çalışan TAKVİM magazin ekibi, olay yaratan haberlere imza attı. Tüm Türkiye, Gönül Yazar'ın genç aşkından Emre Aşık'ın uğradığı ihanete kadar birçok magazin haberini, ilk kez TAKVİM'den öğrendi. 2019 boyunca İstanbul'dan Bodrum'a kadar hiçbir yerde kuş uçurtmayan TAKVİM magazin ekibi, 2020 yılında da en bomba haberlerle sizlerle...