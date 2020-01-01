Şiddetli Aslı

Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan Aslı Enver, pilatesten sonra şimdi de boksa başladı. 35 yaşındaki güzel oyuncu, 2019'un son gününü spor salonunda boks yaparak geçirdi. Enver, hem ter hem de stres attı...
Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan Aslı Enver, pilatesten sonra şimdi de boksa başladı. 35 yaşındaki güzel oyuncu, 2019'un son gününü spor salonunda boks yaparak geçirdi. Enver, hem ter hem de stres attı...
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