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Şiddetli Aslı

Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan , pilatesten sonra şimdi de boksa başladı. 35 yaşındaki güzel oyuncu, 2019'un son gününü spor salonunda boks yaparak geçirdi. Enver, hem ter hem de stres attı...

Şiddetli Aslı

Son dönemde verdiği kilolarla gündem olan Aslı Enver, pilatesten sonra şimdi de boksa başladı. 35 yaşındaki güzel oyuncu, 2019'un son gününü spor salonunda boks yaparak geçirdi. Enver, hem ter hem de stres attı...

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