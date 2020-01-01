Seyahat faslı

Ünlü diş hekimi Emek Külür, bu yılbaşında da kural bozmadı. Sosyetik dişçi, yılbaşını ülkesinden uzaklarda Fas'ta karşıladı. Emek Külür, tatildeki giyim tarzıyla da yine şıklığını konuşturdu. Ünlü diş hekimi Emek Külür, bu yılbaşında da kural bozmadı. Sosyetik dişçi, yılbaşını ülkesinden uzaklarda Fas'ta karşıladı. Emek Külür, tatildeki giyim tarzıyla da yine şıklığını konuşturdu.
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