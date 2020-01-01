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  • 01.01.2020
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'yı bakıma soktu

Sempatik oyuncu , önceki gün terzinin yolunu tuttu. adını verdiği oyuncak ayısının yırtıklarını diktiren Rutkay, "Sen benim ilk oyuncağımsın. Daha benim çocuklarımla oynayacaksın" diyerek yüzleri gülümsetti.

Misha'yı bakıma soktu

Sempatik oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün terzinin yolunu tuttu. Misha adını verdiği oyuncak ayısının yırtıklarını diktiren Rutkay, "Sen benim ilk oyuncağımsın. Daha benim çocuklarımla oynayacaksın" diyerek yüzleri gülümsetti.

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