Misha'yı bakıma soktu

Sempatik oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün terzinin yolunu tuttu. Misha adını verdiği oyuncak ayısının yırtıklarını diktiren Rutkay, "Sen benim ilk oyuncağımsın. Daha benim çocuklarımla oynayacaksın" diyerek yüzleri gülümsetti.