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  • 01.01.2020
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ile yılbaşında da romantizmden şaşmadı

Magazin dünyasının gözde çifti ile , yılbaşında da romantizmden şaşmadı. İkili, 'yi Çeşme'de karşıladı. Geceliği bin 200 liralık otelde kalan çift, aşk paylaşımlarıyla da kıskandırdı.

Aşk Çeşme’si akıyor

Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, yılbaşında da romantizmden şaşmadı. İkili, 'yi Çeşme'de karşıladı. Geceliği bin 200 liralık otelde kalan çift, aşk paylaşımlarıyla da kıskandırdı.

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