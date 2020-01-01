Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, yılbaşında da romantizmden şaşmadı. İkili, 2020'yi Çeşme'de karşıladı. Geceliği bin 200 liralık otelde kalan çift, aşk paylaşımlarıyla da kıskandırdı.