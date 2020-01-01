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  • 01.01.2020
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'' iddialarını verdiği pozla yalanladı

Geçen yıl adı dansçısı ile aşk dedikodularına karışan , 2019'un son günü iddiaya nokta koydu. Hadise, dansçı Yves Ruth ile aşk yaşadığı iddiasını ‘Arkadaşız’ pozuyla yalanladı

Sadece arkadaşız

Geçen yıl adı dansçısı Yves Ruth ile aşk dedikodularına karışan Hadise, 2019'un son günü iddiaya nokta koydu. Ruth ile fotoğrafını "Suç ortağım" notuyla paylaşan popçu, "Sadece arkadaşız" mesajı verdi.

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