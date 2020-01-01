Geçen yıl adı dansçısı Yves Ruth ile aşk dedikodularına karışan Hadise, 2019'un son günü iddiaya nokta koydu. Ruth ile fotoğrafını "Suç ortağım" notuyla paylaşan popçu, "Sadece arkadaşız" mesajı verdi.
Geçen yıl adı dansçısı Yves Ruth ile aşk dedikodularına karışan Hadise, 2019'un son günü iddiaya nokta koydu. Ruth ile fotoğrafını "Suç ortağım" notuyla paylaşan popçu, "Sadece arkadaşız" mesajı verdi.
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