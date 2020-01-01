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  • 01.01.2020
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'dan 'ya egzotik sürpriz

Sevgilisi  ile yılbaşı tatili için 'a giden 'ya aşk sürprizi... Sabancı, yaş gününü kutlayan sevgilisine Tayland tatillerinde pastalı sürpriz yaptı.

Egzotik sürpriz
Sevgilisi Hacı Sabancı ile yılbaşı tatili için Tayland'a giden Nazlı Kayı'ya aşk sürprizi... Sabancı, yaş gününü kutlayan sevgilisine tatillerinde pastalı sürpriz yaptı.

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