Sevgilisi Hacı Sabancı ile yılbaşı tatili için Tayland'a giden Nazlı Kayı'ya aşk sürprizi... Sabancı, yaş gününü kutlayan sevgilisine Tayland tatillerinde pastalı sürpriz yaptı. Sevgilisi Hacı Sabancı ile yılbaşı tatili için Tayland'a giden Nazlı Kayı'ya aşk sürprizi... Sabancı, yaş gününü kutlayan sevgilisine Tayland tatillerinde pastalı sürpriz yaptı.
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