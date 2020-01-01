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Bekir Aksoy ve 'danromantik yılbaşı

Bekir Aksoy, yeni yıla Ege'de 'merhaba' dedi. Oyuncu, yılbaşını eşi ile Bodrum'da kutladı. Çiçeği burnunda evli çift, denize karşı da baş başa romantik anlar yaşadı.

Romantik yılbaşı
Bekir Aksoy, yeni yıla Ege'de 'merhaba' dedi. Oyuncu, yılbaşını eşi Nazife Aksoy ile Bodrum'da kutladı. Çiçeği burnunda evli çift, denize karşı da baş başa romantik anlar yaşadı.

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