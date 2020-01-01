Bekir Aksoy, yeni yıla Ege'de 'merhaba' dedi. Oyuncu, yılbaşını eşi Nazife Aksoy ile Bodrum'da kutladı. Çiçeği burnunda evli çift, denize karşı da baş başa romantik anlar yaşadı. Bekir Aksoy, yeni yıla Ege'de 'merhaba' dedi. Oyuncu, yılbaşını eşi Nazife Aksoy ile Bodrum'da kutladı. Çiçeği burnunda evli çift, denize karşı da baş başa romantik anlar yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.