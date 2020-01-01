Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.01.2020
  • Gazete

'den aşkı 'la Paris kaçamağı

, kendi gibi oyuncu aşkı 'la yeni yılı Paris'te kutladı. Aşkın şehrinde yeni yılı karşılayan ünlü çifte Paris kaçamağında dostları da eşlik etti.

Paris kaçamağı

Aras Bulut İynemli, kendi gibi oyuncu aşkı Bige Önal'la yeni yılı Paris'te kutladı. Aşkın şehrinde yeni yılı karşılayan ünlü çifte Paris kaçamağında dostları da eşlik etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAras Bulut İynemli'den aşkı Bige Önal'la Paris kaçamağı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri