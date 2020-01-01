Aras Bulut İynemli, kendi gibi oyuncu aşkı Bige Önal'la yeni yılı Paris'te kutladı. Aşkın şehrinde yeni yılı karşılayan ünlü çifte Paris kaçamağında dostları da eşlik etti.
Aras Bulut İynemli, kendi gibi oyuncu aşkı Bige Önal'la yeni yılı Paris'te kutladı. Aşkın şehrinde yeni yılı karşılayan ünlü çifte Paris kaçamağında dostları da eşlik etti.
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