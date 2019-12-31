Popçu Gülşen, önceki gün Jolly Joker İstMarina Kartal'da hayranlarını coşturdu. Şarkılarıyla mest eden ünlü sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de büyüledi. Süper mini elbisesiyle iddiasını konuşturan 43 yaşındaki bir çocuk annesi şarkıcı, genç kızlara taş çıkardı.



Gülşen, süper minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.