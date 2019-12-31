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  • 31.12.2019
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Popçu kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı!

Önceki akşam Kartal’da sahne alan popçu , iddialı kıyafetiyle olay oldu. 43 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, kusursuz fiziğiyle genç kız gibiydi...

43'lük genç kız!

Popçu Gülşen, önceki gün Jolly Joker İstMarina Kartal'da hayranlarını coşturdu. Şarkılarıyla mest eden ünlü sanatçı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de büyüledi. Süper mini elbisesiyle iddiasını konuşturan 43 yaşındaki bir çocuk annesi şarkıcı, genç kızlara taş çıkardı.


, süper minisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

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