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  • 31.12.2019
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Beşiktaş’ın yıldızı aşkı ’la yılbaşında ’da

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu , evlilik hazırlığı yaptığı aşkı ’la yılbaşı tatili için ’a uçtu. Hollanda’daki ailelerini de ziyaret eden ikili, şehirde gözlerden uzak aşk tazeledi. Ünlü çift, birlikte paylaşım yapmama kuralını yılbaşı tatilinde de sürdürdü...

Pamuk prensesle Amsterdam’da

AŞKLARI evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Hollanda'nın yolunu tuttu. Yeni yıl tatili için Hollanda'da yaşayan ailelerini ziyaret eden ünlü çift, 2020'ye de birlikte girecek. Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan güzel oyuncu ile ünlü futbolcu, şu sıralar Amsterdam'da aşk tazeliyor. İlişkilerinin başladığı günden beri sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ikili, tatilinde de kural bozmadı.



27 yaşındaki futbolcu, bu yaz Pamuk ile nikah masasına oturmayı planıyor.

SEVGİLİDEN KOALA HEDİYESİ
Kanallarıyla meşhur şehirde baş başa gezintiye çıkan Pamuk ile Özyakup'un yurt dışı kaçamağı ise arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Gittikleri lunaparkta aşkı 'un kendisi için kazandığı peluş koala ile poz veren 28 yaşındaki oyuncunun mutluluğu ise yüzüne yansımıştı.

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