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  • 31.12.2019
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80'lik ABD'liyle evlenen evden kaçtı! Yaptığı paylaşım olay oldu

Amerika’da kendisinden 48 yaş büyük bir adamla evlenen , evden kaçarak izini kaybettirdi. Güzel oyuncu, son paylaşımıyla cehennem hayatı yaşadığını ima etti.

Cehennem hayatı

Oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Patrick'le evlendi. Evliliğiyle uzun süre gündemi meşgul eden Miraloğlu, geçen hafta eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" dedi ve evden kaçtı.

İzini kaybettiren oyuncu son paylaşımıyla yeniden gündeme yerleşti. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaştığı karikatürle ABD'de cehennem hayatı yaşadığını ima etti...


Miraloğlu, eşinin kendisini Hollywood yıldızı yapacağını söylemişti. Ancak ne evliliği ne de kariyeri planladığı gibi gitti.

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