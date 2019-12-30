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  • 30.12.2019
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Selin İmer farkını konuşturdu

Şık giyim tarzıyla ülkenin en tarz kadınlarından biri olan Selin İmer, farkını konuşturdu. Sosyetik güzel, önceki gün katıldığı The Most Kuaför'ün yılbaşı partisinde göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle çok tarzdı.

Farkını gösterdi
Şık giyim tarzıyla ülkenin en tarz kadınlarından biri olan Selin İmer, farkını konuşturdu. Sosyetik güzel, önceki gün katıldığı The Most Kuaför'ün yılbaşı partisinde göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle çok tarzdı.

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