Yılbaşı tatili için sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Londra'ya giden Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok. Ünlü model, önceki gün İngiltere'den bu pozunu paylaştı.
Yılbaşı tatili için sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Londra'ya giden Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok. Ünlü model, önceki gün İngiltere'den bu pozunu paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.