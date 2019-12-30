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  • 30.12.2019
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'un Londra neşesi

Yılbaşı tatili için sevgilisi ile Londra'ya giden 'un keyfine diyecek yok. Ünlü model, önceki gün İngiltere'den bu pozunu paylaştı.

Londra neşesi

Yılbaşı tatili için sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Londra'ya giden Özge Ulusoy'un keyfine diyecek yok. Ünlü model, önceki gün İngiltere'den bu pozunu paylaştı.

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