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  • 30.12.2019
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Güzel hediye

Önceki gün yeni yaşını kutlayan , pastasını eski eşi Kaan Tangöze'den olan oğullarıyla kesti. Piriler, bu kareye "En güzel hediye aile" notu düştü.

Güzel hediye
Önceki gün yeni yaşını kutlayan Seçkin Piriler, pastasını eski eşi Kaan Tangöze'den olan oğullarıyla kesti. Piriler, bu kareye "En güzel hediye aile" notu düştü.

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