Önceki gün yeni yaşını kutlayan Seçkin Piriler, pastasını eski eşi Kaan Tangöze'den olan oğullarıyla kesti. Piriler, bu kareye 'En güzel hediye aile' notu düştü. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Seçkin Piriler, pastasını eski eşi Kaan Tangöze'den olan oğullarıyla kesti. Piriler, bu kareye 'En güzel hediye aile' notu düştü.
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