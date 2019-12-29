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  • 29.12.2019
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Şov kızı Caroline

'Yeşilçam şarkıları' albümü ile büyük ilgi gören 'dan yeni hamle... Talk şov için kolları sıvayan Yılmaz'ın programı Ocak'ta görücüye çıkacak.

Şov kızı Caroline
'Yeşilçam şarkıları' albümü ile büyük ilgi gören 'dan yeni hamle... Talk şov için kolları sıvayan Yılmaz'ın programı Ocak'ta görücüye çıkacak.

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