Şov kızı Caroline

'Yeşilçam şarkıları' albümü ile büyük ilgi gören Caroline Yılmaz'dan yeni hamle... Talk şov için kolları sıvayan Yılmaz'ın programı Ocak'ta görücüye çıkacak. 'Yeşilçam şarkıları' albümü ile büyük ilgi gören Caroline Yılmaz'dan yeni hamle... Talk şov için kolları sıvayan Yılmaz'ın programı Ocak'ta görücüye çıkacak.
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