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  • 29.12.2019
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aşkı ile birlikte yeni yılı 'da karşılayacak

Aşkı ile buluşmak için tüm yıl leyleği havada gören , önceki gün de iş adamıyla yeni yılı karşılamak için ’ya uçtu...

Uçuran aşk

Ünlü model Özge Ulusoy, yılbaşını aşkı Faruk Çolakoğlu ile geçirmek için dün İngiltere'nin yolunu tuttu. Paris'te yaşayan aşkıyla Londra'da buluşan Ulusoy, yeni yıl kaçamağını da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gözler önüne serdi. Güzel model, tatil öncesi uçaktan yaptığı paylaşımla 2020'yi yurt dışında karşılacağını dile getirdi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul sokaklarında el ele objektife yansıyan ikili, şu sıralar Londra'da gözlerden uzak aşk tazeliyor. Aşkları Aralık 2018'de başlayan ile , geçen yıl ise yılbaşını Monako'da geçirmişti. Bonkör aşkının tatil jestiyle mest olan ünlü manken, şimdi olduğu gibi o dönem de sosyal medyada sevgilisiyle birlikte paylaşım yapmaktan kaçınmıştı.



37 yaşındaki manken, Çolakoğlu aşkı başladığı günden beri sevgilisiyle buluşmak için sık sık yurt dışına uçuyor.

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