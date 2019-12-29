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  • 29.12.2019
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Larissa ve 'den 'da tarihi gezinti

Gezgin çift Larissa ile 'in tatili tam gaz sürüyor. Brezilyalı modelle spor eğitmeni eşi önceki gün de Barselona'daki tarihi Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ni gezdi.

Tarihi gezinti
Gezgin çift Larissa ile 'in tatili tam gaz sürüyor. Brezilyalı modelle spor eğitmeni eşi önceki gün de Barselona'daki tarihi Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ni gezdi.

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