Gezgin çift Larissa ile Burak Gacemer'in İspanya tatili tam gaz sürüyor. Brezilyalı modelle spor eğitmeni eşi önceki gün de Barselona'daki tarihi Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ni gezdi. Gezgin çift Larissa ile Burak Gacemer'in İspanya tatili tam gaz sürüyor. Brezilyalı modelle spor eğitmeni eşi önceki gün de Barselona'daki tarihi Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ni gezdi.
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