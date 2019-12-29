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  • 29.12.2019
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Kayalar alışverişte

, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Akmerkez'de görüntülendi. Baba oğul bir süre mağazaları gezdi. Hüseyin Kaya'nın kış gününde şortla gezmesi dikkat çekti.

Kayalar alışverişte
Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Akmerkez'de görüntülendi. Baba oğul bir süre mağazaları gezdi. Hüseyin Kaya'nın kış gününde şortla gezmesi dikkat çekti.

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