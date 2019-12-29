Geçtiğimiz günlerde memleketi Brezilya'ya giden Jessica May'in keyfine diyecek yok... Önceki gün babasının bahçesinde papaya meyvesi toplayan güzel oyuncu, renkli pozlara imza attı. Geçtiğimiz günlerde memleketi Brezilya'ya giden Jessica May'in keyfine diyecek yok... Önceki gün babasının bahçesinde papaya meyvesi toplayan güzel oyuncu, renkli pozlara imza attı.
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