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  • 29.12.2019
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'dan 'da renkli pozlar

Geçtiğimiz günlerde memleketi 'ya giden 'in keyfine diyecek yok... Önceki gün babasının bahçesinde papaya meyvesi toplayan güzel oyuncu, renkli pozlara imza attı.

Brezilya mahsulü
Geçtiğimiz günlerde memleketi 'ya giden 'in keyfine diyecek yok... Önceki gün babasının bahçesinde papaya meyvesi toplayan güzel oyuncu, renkli pozlara imza attı.



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