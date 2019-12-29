Film Gibi Hayatlar programında Hülya Koçyiğit'in bu haftaki konuğu 56 yıllık arkadaşı Ajda Pekkan'dı. Koçyiğit, 1963'da katıldıkları Ses Dergisi çekimlerinden doğan arkadaşlığı şöyle anlattı: "Deneme çekiminde bizden mayo giymemizi istediler. Benim yanımda mayo yoktu. Ajda bana mayosunu vermişti."
73 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan, sayısız estetik ameliyat geçirdi. Yıllara meydan okuyan sanatçı, her projesinde yaşını gizlemek için yüzüne hatta ellerine bile Photoshop yaptırıyor.
73 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan, sayısız estetik ameliyat geçirdi. Yıllara meydan okuyan sanatçı, her projesinde yaşını gizlemek için yüzüne hatta ellerine bile Photoshop yaptırıyor.
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