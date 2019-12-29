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  • 29.12.2019
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ve arasındaki 56 yıllık dostluğun hikayesi! "Ajda bana mayosunu vermişti"

Film Gibi Hayatlar programında 'in bu haftaki konuğu 56 yıllık arkadaşı 'dı. Koçyiğit, 1963'da katıldıkları çekimlerinden doğan arkadaşlığı şöyle anlattı: "Deneme çekiminde bizden mayo giymemizi istediler. Benim yanımda mayo yoktu. Ajda bana mayosunu vermişti."

Mayo kardeşliği
Film Gibi Hayatlar programında 'in bu haftaki konuğu 56 yıllık arkadaşı 'dı. Koçyiğit, 1963'da katıldıkları çekimlerinden doğan arkadaşlığı şöyle anlattı: "Deneme çekiminde bizden mayo giymemizi istediler. Benim yanımda mayo yoktu. Ajda bana mayosunu vermişti."


73 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan, sayısız estetik ameliyat geçirdi. Yıllara meydan okuyan sanatçı, her projesinde yaşını gizlemek için yüzüne hatta ellerine bile Photoshop yaptırıyor.

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