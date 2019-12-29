Gözlüklü 'Bebeto'

Başarılı popçu Burak Kut, önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı. Eşi ve kızı için yılbaşı alışverişine çıktığını söyleyen 'Bebeto' lakaplı şarkıcı, numaralı gözlükleriyle ciddi bir tarz yaratmıştı. Başarılı popçu Burak Kut, önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı. Eşi ve kızı için yılbaşı alışverişine çıktığını söyleyen 'Bebeto' lakaplı şarkıcı, numaralı gözlükleriyle ciddi bir tarz yaratmıştı.
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