Eski manken Ebru Şallı, önceki gün Emaar AVM'de yılbaşı alışverişine çıktı. Sevdikleri için hediye alan Şallı, daha sonra da atlıkarıncaya binip eğlenceli anlar yaşadı. Eski manken Ebru Şallı, önceki gün Emaar AVM'de yılbaşı alışverişine çıktı. Sevdikleri için hediye alan Şallı, daha sonra da atlıkarıncaya binip eğlenceli anlar yaşadı.
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