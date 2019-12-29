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  • 29.12.2019
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'ın 'kürklü' tatili hayvanseverleri kızdırdı

Yılbaşı tatili için Hollanda'ya giden , kürk detaylı montuyla hayvanseverleri kızdırdı. Popçu, önceki gün eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Amsterdam'daydı. Akalın'ın montundaki tilki kürkü ile Kurt'un tavşan ve çakal kürklü parkası tepki çekti. Şıklıkları uğruna hayvanların katledilmesine göz yuman ünlü çifte eleştiri yağdı.

Kürklü tatil kızdırdı
Yılbaşı tatili için Hollanda'ya giden , kürk detaylı montuyla hayvanseverleri kızdırdı. Popçu, önceki gün eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Amsterdam'daydı.

Akalın'ın montundaki tilki kürkü ile Kurt'un tavşan ve çakal kürklü parkası tepki çekti. Şıklıkları uğruna hayvanların katledilmesine göz yuman ünlü çifte eleştiri yağdı.

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