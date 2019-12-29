Yılbaşı tatili için Hollanda'ya giden Demet Akalın, kürk detaylı montuyla hayvanseverleri kızdırdı. Popçu, önceki gün eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Amsterdam'daydı.
Akalın'ın montundaki tilki kürkü ile Kurt'un tavşan ve çakal kürklü parkası tepki çekti. Şıklıkları uğruna hayvanların katledilmesine göz yuman ünlü çifte eleştiri yağdı.
Akalın'ın montundaki tilki kürkü ile Kurt'un tavşan ve çakal kürklü parkası tepki çekti. Şıklıkları uğruna hayvanların katledilmesine göz yuman ünlü çifte eleştiri yağdı.
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