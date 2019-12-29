Ahu Yağtu yılbaşını oğlu Kemal'le geçirecek

Ahu Yağtu, önceki akşam Bebek'teki lüks bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Şıklığı ile dikkat çeken güzel oyuncu, 'Yılbaşını oğlum Kemal ile birlikte geçireceğim' dedi. Ahu Yağtu, önceki akşam Bebek'teki lüks bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Şıklığı ile dikkat çeken güzel oyuncu, 'Yılbaşını oğlum Kemal ile birlikte geçireceğim' dedi.
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