Tek dileği annelik

Ekranların sevilen ismi Begüm Kütük, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni yıl için çocuk temennisi olduğunu belirten güzel oyuncu, 'Her şey kısmet, ben de eşim Erdil de çok istiyoruz' dedi. Ekranların sevilen ismi Begüm Kütük, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni yıl için çocuk temennisi olduğunu belirten güzel oyuncu, 'Her şey kısmet, ben de eşim Erdil de çok istiyoruz' dedi.
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