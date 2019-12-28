Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.12.2019
  • Gazete

Tek dileği annelik

Ekranların sevilen ismi , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni yıl için çocuk temennisi olduğunu belirten güzel oyuncu, "Her şey kısmet, ben de eşim Erdil de çok istiyoruz" dedi.

Tek dileği annelik
Ekranların sevilen ismi , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni yıl için çocuk temennisi olduğunu belirten güzel oyuncu, "Her şey kısmet, ben de eşim Erdil de çok istiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTek dileği annelik
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri