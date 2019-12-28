Her zaman halkın ve doğrunun yanında olan TAKVİM, dün 25 yaşına bastı.

EKİPÇE KUTLAMA...

Halkın gazetesi Takvim, dün 25. yaşını kutladı. Yaş gününü tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, "Kurulduğu günden beri halkın ve doğrunun yanında olan gazetemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de kuşkusuz 25 yıldır bizi hiç yalnız bırakmayan okuyucumuza" dedi. Diler, pastayı usta yazarımız Hakkı Yalçın ve ekip arkadaşlarıyla kesti.



Diler, okuyucularımız ve tüm Takvim çalışanlarına teşekkür etti

BAŞARI MESAJI

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da yazılı mesajında şunları kaydetti: "Türkiye'nin gerçek gündemiyle, her zaman halkın ve haklının yanında olma ilkesi ile yoluna devam eden Takvim Gazetesi, ilk yayınlandığı 1994 yılından günümüze bu ilkelerden taviz vermeden çizgisini korumaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başarılarının devamını diliyorum."