Şili’de 'Hercai' rüzgarı

Cuma gününün en çok izlenen dizisi olan Hercai, yurt dışında da adından söz ettiriyor. Latin Amerika bölgesinde Şili dahil dokuz ülkeye daha satılan atv'nin başarılı dizisini ekrana getiren ilk ülke, Şili'deki TVN kanalı oldu.

Geçtiğimiz hafta Prime Time'da yayınlanan bölümüyle %10,1 reyting alan Hercai, Şili'de en çok izlenen program olarak rakiplerini geride bıraktı. Dizinin ilk bölümde yer alan salıncak sahnesinden etkilenen kanal, TVN'nin bahçesine "Hercai Salıncağı" kurdu.