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  • 28.12.2019
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'in Asiye'si şarkıcı sahnenin tozunu attı

'in Asiye'si şarkıcı ile başarılı DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, önceki akşam Nispet'te sahne aldı. Gülman, sevenlerine harika bir akşam yaşattı.

Öykü’den nispet!
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si şarkıcı ile başarılı DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, önceki akşam Nispet'te sahne aldı. Gülman, sevenlerine harika bir akşam yaşattı.

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