Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si şarkıcı Öykü Gürman ile başarılı DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, önceki akşam Nispet'te sahne aldı. Gülman, sevenlerine harika bir akşam yaşattı. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si şarkıcı Öykü Gürman ile başarılı DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, önceki akşam Nispet'te sahne aldı. Gülman, sevenlerine harika bir akşam yaşattı.
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