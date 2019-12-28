Kaçak gelin!

Ekim'de kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenerek olay yaratan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'ndan sürpriz haber... Bir süredir bunalımda olduğu konuşulan güzel oyuncu, 'Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre bir hafta önce zengin eşiyle Illinois eyaletindeki evinden kaçtı.

Meltem Miraloğlu, eşine "Chicago'da yaşayan teyzemin yanına gideceğim. Teyzemle Türkiye'ye gidip burun ameliyatı yaptıracağım" dedi. 80 yaşındaki Patrick, Meltem Miraloğlu'na sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen oyuncu, taksiyle evden kaçtı.



32 yaşındaki oyuncu, kendisini evlatlık edinen Patrick ile evlenerek ağızları açıkta bırakmıştı.