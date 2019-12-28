Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök'ten köy okulundaki miniklere destek! Erkök'ün Sosyal Ben Vakfı'yla yürüttüğü oyun atölyesi çalışmaları Midyat Efeler Ortaokulu'nda devam etti.
Tiyatro oyunu için hazırlanan minikler karşılarında oyuncu İlay Erkök ve Aslı Samat'ı görünce büyük sevinç yaşadı.
Erkök, örnek davranışıyla takdir topluyor.
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