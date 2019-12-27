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  • 27.12.2019
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Sosyetik güzel Castell'e şok! Çakma hediye krizi...

Dünyanın en ünlü kalem markasının veliahtı Charles von , eşi Melissa’ya çok özel bir otomobil hediye etti. 1972 model Porsche 911’in orijinal değil toplama olduğu ortaya çıktı. Ünlü çift parasını geri almayı başardı.

Kalemi kırdı!

Sosyetik güzel Melissa Von Faber Castell'e şok! 'in veliahtı , geçtiğimiz aylarda eşine dünyaca ünlü bir müzayede evinden 1972 model Porsche 911 Carrera R5 model bir otomobil satın aldı. Faber Castell, otomobil için 170 bin euro yani 1 milyon 120 bin lira ödedi.

Ancak klasik otomobil tutkunu ikilinin sevinci kursağında kaldı. Çünkü çiftin orijinal olduğunu zannettiği klasik otomobilin kaportası hariç tüm parçalarının toplama olduğu ortaya çıktı.

Dolandırılan çift, müzayede evine dava açtı. Paralarını geri alan ikili, 10 bin euro da (yaklaşık 66 bin lira) tazminat kazandı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Charles Von Faber Castell, Türk sosyetiğe aldığı lüks hediyeleriyle biliniyor...

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