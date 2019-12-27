Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.12.2019
  • Gazete

Nusret Gökçe teftişte

Nusret Gökçe, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. AVM'deki restoranını gezip çalışanlarını teftiş eden Gökçe, hayranlarıyla da bol bol selfie çektirdi.

Patron teftişte
Nusret Gökçe, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. AVM'deki restoranını gezip çalışanlarını teftiş eden Gökçe, hayranlarıyla da bol bol selfie çektirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriNusret Gökçe teftişte
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri