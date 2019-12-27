Nusret Gökçe teftişte

Nusret Gökçe, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. AVM'deki restoranını gezip çalışanlarını teftiş eden Gökçe, hayranlarıyla da bol bol selfie çektirdi. Nusret Gökçe, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. AVM'deki restoranını gezip çalışanlarını teftiş eden Gökçe, hayranlarıyla da bol bol selfie çektirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.