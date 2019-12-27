Eski eşi Emina Jahovic'le boşandıktan sonra çapkınlıkta gaza basan Mustafa Sandal aşk adamı olup çıktı. Boşanma sonrası oyuncu Ceren Hindistan, avukat Gülnur Tutumoğlu ve sosyetik Melis Sütşurup'la aşk yaşayan 49 yaşındaki popçunun radarına şimdi de sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan girdi. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlik için Dubai'ye giden ikili, önceki akşam da İstanbul sokaklarında aşka geldi.

EL ELE SERENAT...

Adı geçtiğimiz ay yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le anılan Özaslan, stüdyoda ziyaret ettiği Mustafa Sandal'la daha sonra sokakta el ele serenat yaptı. İkili, Ayten Alpman'ın 'Kim Bilir Kim Var Yanında?' şarkısına birbirlerinin gözlerinin içine bakarak düet yaptı. Sürpriz çiftin bu anları da sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü popçunun, kendisinden 21 yaş küçük Özaslan'la yakınlaşması da "Musti'nin aşk sandalı, duygusal denizlerde ilerlemeye devam ediyor" yorumu yaptırdı.

DUBAİ'DE TEHLİKELİ YAKINLAŞMA





DOSTLUK ZİRVESİ

Çocukları için dost kalan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, dün U12 Türkiye Kayak Milli Takımı'nda mücadele eden büyük oğulları Yaman için Erzurum'a uçtu. Eski eşler, küçük oğulları Yavuz'la da uçakta mutluluk pozları verdi.



SÜRPRİZ ÇİFTİN DÜETİ

İstanbul sokaklarında el ele aşk şarkıları söyleyen ikili, sosyal medyada olay oldu.

