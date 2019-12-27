Massaka geliyor

Massaka ismiyle Rap müziğinde ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Murat İlhan, gözünü Avrupa'dan sonra ABD'ye dikti. Massaka, 'Toxic' ve 'Get On My Grind' adlı parçalarıyla dünyaya açılıyor. Massaka ismiyle Rap müziğinde ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Murat İlhan, gözünü Avrupa'dan sonra ABD'ye dikti. Massaka, 'Toxic' ve 'Get On My Grind' adlı parçalarıyla dünyaya açılıyor.
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