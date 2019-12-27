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geliyor

ismiyle Rap müziğinde ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden , gözünü Avrupa'dan sonra ABD'ye dikti. Massaka, 'Toxic' ve 'Get On My Grind' adlı parçalarıyla dünyaya açılıyor.

Massaka geliyor
Massaka ismiyle Rap müziğinde ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Murat İlhan, gözünü Avrupa'dan sonra ABD'ye dikti. , 'Toxic' ve 'Get On My Grind' adlı parçalarıyla dünyaya açılıyor.

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